Anne Heche: Todesursache bekannt gegeben

Die Schauspielerin, die in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen war, hinterlässt zwei Söhne im Alter von 13 und 20 Jahren. „Hoffentlich ist meine Mutter frei von Schmerzen und beginnt zu erkunden, was ich mir als ihre ewige Freiheit vorstelle“, schrieb Homer, der ältere der beiden, in einer emotionalen Mitteilung.