Seniorin (88) gab Betrügern goldene Münzsammlung

Betagte Frau übergab Betrügern Schatz

Die Pensionistin fiel auf die Masche herein und war sofort bereit, ihrer Nichte zu helfen. In diesem Zusammenhang erzählte sie den Anrufern von ihren Goldmünzen, die sie in der Wohnung aufbewahrte. Die Betrüger brachten dann ihr Opfer dazu, ihnen wenig später die Münzen auszuhändigen.