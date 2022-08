BRONZE! Jessica Pilz schlägt in Kombi wieder zu

Vorstieg-Vizeeuropameisterin Jessica Pilz hat bei der Kletter-EM in München ihre zweite Medaille gewonnen! Die Niederösterreicherin holte sich am Mittwoch im Kombi-Bewerb aus Bouldern und Vorstieg (Lead) mit 180,6 Punkten Bronze. Ihr drittes Gold räumte die Slowenin Janja Garnbret ab, die sich mit 199,9 vor ihrer Landsfrau Mia Krampl (180,9) durchsetzte. Für Österreichs Kletterer war es die dritte Medaille in München, Nicolai Uznik war Boulder-Europameister geworden.