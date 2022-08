Tiroler (43) ist seit Tagen spurlos verschwunden

Am 12. August verließ der 43-Jährige seine Wohnung in Silz. Seither hat ihn offenbar niemand mehr gesehen. Das Mobiltelefon des Tirolers war laut Polizei zuletzt im Gemeindegebiet von Sölden eingeschaltet. Eine Suche in diesem Gebiet verlief bis dato jedoch negativ. Seit 13. August ist zudem keine Handypeilung mehr möglich.