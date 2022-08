Auf der Fahrt zum Einsatz kippte der Tankwagen um

Die Sirene ruft am Mittwoch gegen 14 Uhr die Feuerwehrleute zum Einsatz: Ein Einfamilienhaus in Damtschach steht in Flammen. Gleich neun Feuerwehren rücken aus: Jene von Damtschach, Föderlach, Velden, Villach, Kerschdorf, Köstenberg, Lind ob Velden, Rosegg und Zauchen.