Nordkorea feuerte erneut zwei Marschflugkörper ab

Nordkorea hat in jüngster Vergangenheit seine Raketentests forciert und verstößt damit gegen UNO-Resolutionen. Zur Vorbereitung eines größeren Manövers vom 22. August bis 1. September hatten Südkorea und sein Verbündeter USA am Dienstag Übungen gestartet. Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol erklärte am Mittwoch, er sei bereit dem Nachbarland finanziell unter die Arme zu greifen, wenn Nordkorea die Entwicklung von Atomwaffen beende und mit der Denuklearisierung beginne.