Anhänger löste sich und rollte auf Parkplatz

Zeuge warnte Passanten

Der Unfallhergang wurde durch einen Zeugen rechtzeitig erkannt, sodass es ihm gelang durch fortlaufendes Hupen in seinem PKW die anderen auf der Straße bzw. am Parkplatz befindlichen Passanten auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Somit konnten sich alle Personen in Sicherheit bringen, sodass keine Passanten verletzt wurden.