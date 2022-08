1. Tirol-Casino-Cup-Vorrunde im Casino Innsbruck

Wer wird Champion am Roulette-, Black Jack- und Pokertisch? Die Damenmannschaft des SK Hippach spielte sich am 10. August zum Gewinn der ersten Casino Cup Vorrunde für Tiroler Fußballteams und einen Schritt näher zum Hauptpreis - einem einwöchigen Trainingslager in der Türkei im Wert von über 20.000 Euro.