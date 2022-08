Nach Cyber-Angriff kehrt der Alltag zurück

Nicht nur in Gunskirchen kehrt damit der Alltag zurück, auch an den Standorten in den USA, in Kanada und Finnland wird damit wieder die Arbeit aufgenommen. Bei BRP-Rotax in Oberösterreich waren ja in der vergangenen Woche nach dem Angriff auch viele Mitarbeiter „auf Abruf“ daheim geblieben, während andere analoge Tätigkeiten nahezu gewohnt erledigten.