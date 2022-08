„Grey‘s Anatomy“ kehrt zu seinen Wurzeln zurück

„Grey‘s Anatomy“-Star Kevin McKidd hat einen Ausblick auf die neue Staffel des Ärztedramas gegeben. „Wir haben diese tolle Gruppe neuer Assistenzärzte, brillante, junge, dynamische Schauspieler, die wirklich leidenschaftlich sind“, wurde der 49-Jährige von dem Promi-Portal „People“ am Sonntag zitiert. „Es ist fast so, als würden wir zurück an den Anfang gehen, wenn das Sinn macht.“