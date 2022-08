Weinlese im Bezirk Neusiedl am See hat begonnen

Schrammel war der erste Winzer im Bezirk Neusiedl am See, der mit der Ernte begonnen hat. Aber auch andere Weinbauern stehen schon in den Startlöchern. Frischer Most und Sturm werden in den Heurigen und Gasthäusern bereits sehnlichst erwartet. „Wir werden nächste Woche starten“, erklärt Franz Zehentner aus Illmitz. „Damit sind wir ungefähr im selben Zeitraum wie schon im Vorjahr.“ Insgesamt ist die Ernte aber in den vergangenen zehn Jahren um rund drei Wochen nach vorne gerückt.