Scharfe Kritik an COFAG, doch Ex-Chef sieht Lob

Beamte ignoriert, stattdessen hohe Summen für externe Berater und mutmaßlicher Postenschacher: Das sind einige Dinge, die der Rechnungshof in seinem Rohbericht an der Corona-Hilfsagentur COFAG bemängelt. Die Opposition sieht sich damit in ihrer Einschätzung bestätigt, der Kritik schließt sich auch Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokurator, an. Ex-COFAG-Geschäftsführer Bernhard Perner, der ein doppeltes Gehalt bezogen haben soll, sieht indes viel Positives im Bericht.