Fessel-Sex! Im Prozess gegen Giggs wird es intim

„Ich möchte, dass es ein bisschen weh tut. Nicht auf eine seltsame Art. Ich will nur, dass du mich schockierst und überraschst“, heißt es da etwa in einer Nachricht von Greville an Giggs. Der Ex-Kicker antwortet: „Es ist ein schmaler Grat“, woraufhin seine Freundin schreibt: „Dann werden wir einfach Spaß haben, diese Grenze zu finden.“ Giggs schickte daraufhin ein Foto eines Sexspielzeugs.