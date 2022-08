Von Nordsee über Großglockner zum Mittelmeer

Am 5. August hat Bernd Hummel den Großglockner von der Osttiroler Seite aus über den Stüdlgrat bestiegen und im Rahmen seines Besuchs im Nationalpark Hohe Tauern für ein besonderes Projekt gespendet. Mithilfe seines Sponsors „Sanitätshaus Häussler“ (Ulm und Umgebung) wurden 1500 Euro für den Ausbau des barrierefreien Angebots am Fuße des Großglockners übergeben. Speziell für Besucher mit Rollstuhl ausgelegte Informationselemente am Streckenrand informieren zu naturkundlichen Themen wie etwa die Flora und Fauna des Ködnitztals sowie Tipps zur Wildtierbeobachtung der „Big Five“ des Nationalparks - Murmeltier, Gams, Bartgeier, Steinadler und Steinwild. Im Nationalpark-Infobüro können die Besucher die der Handhabung der vom Nationalpark kostenlos zur Verfügung gestellten „Swiss-trac“ Geräte (Zuggeräte für Rollstühle) durch Nationalparkranger:innen fachgerecht eingewiesen werden, aber auch Ferngläser zur Wildtierbeobachtung vor Ort entleihen.