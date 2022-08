Seenschleife erhält einheitliche Beschilderung

Die Kärntner Seenschleife ist ein echtes Highlight! „Die Tour, die Kärnten am besten repräsentiert“, ist Ex-Radprofi Paco Wrolich überzeugt. Denn die rund 350 Kilometer lange Radtour führt in Etappen an den zehn schönsten Seen Kärntens vorbei. Umso wichtiger ist eine entsprechende Beschilderung der Routenführung.