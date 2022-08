Wiener Uhrmachern läuft die Zeit davon

Junge Wiener, die etwa gerne an ihren Fahrrädern „zangeln“, in geschlossenen Räumen und im Sitzen arbeiten wollen, könnten in der Uhrmacherei möglicherweise ihre berufliche Zukunft finden. Dennoch klagen die Uhrmacher - 65 davon gibt es in Wien - über fehlenden Nachwuchs. Der Mangel geht sogar so weit, dass im kommenden Jahr nicht einmal eine Berufsschul-Klasse zusammenkommt.