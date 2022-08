Unmut in den Bezirken: Es knistert im ÖVP-Gebälk

Es knistert wieder einmal gehörig im Gebälk des Hauses „Tiroler Volkspartei“. Vor allem in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel hört man an den Stammtischen – die nach wie vor meist fest in der Hand von bürgerlichen Wählern sind – immer öfter Unmut darüber, dass diese beiden Bezirke mit in Summe mehr als 120.000 Wahlberechtigten kaum bis keine Rolle in den führenden Parteigremien bzw. bei wichtigen Posten spielen.