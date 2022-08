Seit fünf Jahren lebt ein Dorf in Angst

Rückblende: Es war am 29. Oktober 2017, an einem sonnigen Herbstsonntag vor bald fünf Jahren, als der 66-Jährige neunmal feuerte. Auf seine verhassten Nachbarn, aus einem Hinterhalt. Adelheid H. (55) und Gerhard E. (64) wurden erschossen, Martina Z. (44) trafen die Projektile in den Arm und in ein Bein, sie kam aber mit dem Leben davon. Anschließend flüchtete der irre Attentäter mit einem weißen Kastenwagen, in einem unzugänglichen Waldgebiet verliert sich seine Spur. Dass er sich dort das Leben genommen hat, wollen viele Bewohner des Dorfes bis heute nicht glauben. Im Gegenteil: Sie fürchten, dass er irgendwann in seinen Heimatort zurückkehren wird!