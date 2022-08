Hockey-Legende stellt klar: „Bin der Unwichtigste“

Und in Feldkirch traf er mit Conny Dorn einen Ex-Spieler, der - wie Habscheid - 1988 bei den Olympischen Spielen in Calgary gespielt hat. Aber nicht gegeneinander. Denn die Kanadier spielten in der Vorrundengruppe A, Österreich, das in der Vorrunde ausschied, in Gruppe B. Kanada verpasste am Ende Bronze um einen einzigen Punkt. Überrascht war Habscheid, als er die Namen der bekanntesten Spieler der VEU erfuhr: „Gustafsson? Bengt Ake Gustafsson hat hier gespielt. Das ist unglaublich.“ Aber wahr! „Gus“ spielte sogar sechs Jahre lang im Ländle.