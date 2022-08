Christian Fuchs: „Liga ist für Haaland gemacht“

Schade ist nur, dass erstmals seit 2005, also seit 17 Jahren, kein österreichischer Legionär in der Premier League mehr dabei ist. Vor fünf Jahren waren es noch sieben. Schon letzte Saison hielt ja nur noch Daniel Bachmann bei Watford unsere Fahnen hoch. Dafür geht Ralph Hasenhüttl in seine fünfte Saison als Trainer von Southampton. Respekt - Ralph leistet dort sehr gute Arbeit.