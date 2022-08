Radfahrer brutal misshandelt: Täter ausgeforscht

„Habe mich bedroht gefühlt“

Der Mann gab zu, dass er auf den Radfahrer mit Händen und Füßen eingeschlagen habe, und gab als „Grund“ dafür an, dass er sich von ihm bedroht gefühlt habe. Der Radfahrer sei sehr knapp an ihm vorbeigefahren. Der Tatverdächtige gab zudem an, nach dem Vorfall durch die Enns in das bewaldete Gebiet in Richtung Salzburg geflüchtet zu sein.