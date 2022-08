Kärntens erster Schlepplift für Biker eröffnet

10-Jähriger weihte Attraktion ein

Der erste Gast am Bikerlift war am Donnerstag der zehnjährige Erik Melischnigg. Nach kurzer Einschulung durch Papa Henrik meisterte er die Liftfahrt mit Bravour: „Ist cool, dass ich nicht hinauf treten muss.“ Die Radfahrer werden in langsamem Tempo zu Flowtrail und Jumpline gebracht.