Keine Fiaker in Wien, Kutschenfahrten in Illmitz

Während die Fiakerpferde in Wien heute ab 14 Uhr heimtraben dürfen, ist der Arbeitstag für die Kollegen in Illmitz längst nicht beendet. Hitzefrei ab 35 Grad gibt es im Burgenland nicht, was „Krone“-Leserin R. maßlos ärgert. „Die armen Tiere müssen sich abrackern, nur wegen der Urlauber“, sagt sie. „Wenn die Kutschen in der Früh oder abends fahren würden, okay. Aber doch nicht bei der größten Hitze!“