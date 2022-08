Comeback der Korallen überrascht die Forscher

Australien meldet ein überraschendes Korallen-Comeback am bedrohten Great Barrier Reef (Bild): Dank einer rasch wachsenden Steinkorallenart hätten sich die nördlichen und zentralen Teile des UNESCO-Weltnaturerbes schneller von den Schäden erholt als erwartet, hieß es in einem von der Regierung am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Experten warnen aber vor zu großem Optimismus.