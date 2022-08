„Stiflers Mom“: „Ich hatte eine Menge Sex“

Auch andere Rollen mit Wiedererkennungswert

Doch Coolidge hatte nicht nur in den „American Pie“-Filmen eine Rolle mit Wiedererkennungswert. Auch ihr Part als dümmliche Nagelpflegerin Paulette Bonafonte in „Natürlich Blond“ blieb vielen Zuschauern im Gedächtnis. Noch immer kommen regelmäßig Fans auf den Hollywoodstar zu, die Teile des Filmdialogs für sie zitieren, schilderte sie. „Jeden Tag und jede Nacht! So viele Menschen machen es im Flugzeug oder so. Es ist anstrengend.“