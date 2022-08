Krieg, und alles kostet viel mehr: EU muss handeln

„600.000 Tonnen Getreide warten im Hafen von Odessa auf die Auslieferung. Jeden Tag, an dem keine Lieferung möglich ist, sterben Menschen. Afrikanische Länder sind am meisten betroffen“, so Sagartz. Wegen Hungersnöten haben sich in Somalia seit Jahresbeginn 700.000 Einwohner auf den Weg gemacht, um in einer anderen Region Lebensmittel zu finden. „Das droht ebenso in Ägypten, dem größten Importeur von ukrainischem Weizen“, warnt der ÖVP-Politiker: „Die Europäische Kommission muss rasch handeln, um eine Verschärfung der Situation abzuwenden.“