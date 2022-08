Rendi-Wagner will SPÖ in Tiroler Regierung sehen

Die Tiroler SPÖ spitzt vehement auf eine Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl am 25. September - und auch die Bundesparteichefin will die Tiroler Roten offenbar in der Regierung sehen. „Das Ziel sollte bleiben, dass nach der Wahl eine Regierungsbeteiligung angestrebt wird“, sagte Pamela Rendi-Wagner am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer in Innsbruck.