Klum: Schwager Bill plaudert pikantes Detail aus

Seit 2019 sind Heidi Klum und Tom Kaulitz verheiratet und sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Doch die beiden sprechen nicht nur in der Liebe die gleiche Sprache, sondern teilen sich auch den Musikgeschmack, wie Schwager Bill Kaulitz nun im Gespräch mit „Promi-Playlist. Die Show“ verriet.