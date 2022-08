Energiekosten explodieren von 20.000 auf 60.000 €

Was aber, wenn es kein Flutlicht mehr geben darf? Was OÖ-Wirtschafts- und Sportlandesrat Markus Achleitner im worst case nicht ausschließen will. „Auch uns ist bewusst, dass der Herbst für den gesamten Sport energiemäßig herausfordern werden kann“, sagt ÖFB-Geschäftsführer Thomas Hollerer. Und weiter: „Auch Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler steht diesbezüglich mit uns bereits in Kontakt.“ Wie der ÖFB auch mit der Bundesliga, die Flutlicht unabhängig von Spielzeiten für die TV-Übertragung braucht.