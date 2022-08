Dieb 15 Minuten nach Entlassung wieder straffällig

Am Montag wurde der 35-Jährige wegen mehrfachen Diebstahls in den City-Arkaden von Beamten der Polizeiinspektion Landhaushof in Klagenfurt vorläufig festgenommen. Nachdem er sich im Zuge der Einvernahme teilweise geständig gezeigt hatte, wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt entlassen. Er wäre auf freiem Fuß angezeigt worden.