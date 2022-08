„Vision der CO2-freien Feuerwehr wird Realität“

Am Standort Leonding wurde in der Halle sechs eine Produktionslinie aufgebaut, um die hybriden Feuerwehr-Löschfahrzeuge namens RT bauen zu können. „Wir haben hier 700.000 Euro investiert“, verriet Rosenbauer-Technikvorstand Daniel Tomaschko bei der Interschutz-Messe in Hannover.