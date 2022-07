Ministerin: „Premier-Kandidat ist ein Attentäter“

Neuer Premier soll im September gekürt werden

Truss und Sunak waren in mehreren Wahlrunden von den Mitgliedern der konservativen Parlamentsfraktion gekürt worden. Von Montag an entscheiden nun die Tory-Mitglieder über die neue Parteichefin oder den neuen Parteichef. Für die Wahl haben sie einen Monat Zeit. Das Ergebnis soll am 5. September verkündet werden. Die Siegerin oder der Sieger zieht auch in den Regierungssitz in der Downing Street ein. Truss gilt als Favoritin.