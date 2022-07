Illegaler Migrant schlug Soldatin ins Gesicht

Wilde Szenen haben sich am Samstag um 7 Uhr in einer Allee nahe der burgenländischen Grenze in Deutschkreutz abgespielt. Als vier Soldaten acht afghanische Migranten stellten, rastete einer aus. Er schlug mit der Faust brutal auf eine Soldatin ein. Dann flüchteten der Täter und seine Landsleute. Gefasst!