Mann beim Feiern in den Draufluss gestürzt

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 20.40 Uhr im Bereich einer Schrebergartenanlage in Lienz. Dort stürzte ein Mann durch ein Missgeschick in die Drau, gibt die Polizei bekannt. Die Rettungskette wurde durch die anwesenden Arbeitskollegen sofort in Gang gesetzt. Der 49-Jährige aus Lienz konnte unverletzt geborgen werden. Er wurde zur Beobachtung ins BKH Lienz gebracht.