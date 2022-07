Unbequeme soziale Hängematte in Oberösterreich

Morgen schicken ÖVP und FPÖ einen Entwurf zum Sozialhilfe-Ausführungsgesetz in Begutachtung. Darin soll eine „Bemühungspflicht“ zum Deutschlernen verankert werden – wir berichteten. Oberösterreichs schwarz-blaue Sonderwege bei der Sozialhilfe sind traditionell und zielen seit Jahren auf eine Verschärfung der Kriterien ab – vor allem für Ausländer. 2018 kippte etwa der Europäische Gerichtshof die Regelung, dass befristet aufenthaltsberechtigte Flüchtlinge weniger Sozialhilfe erhalten als Österreicher. 2020 musste das vom Verfassungsgerichtshof gekippte Bundesgesetz zur „Sozialhilfe neu“, das OÖ bereits umgesetzt hatte, repariert werden. Statt an bestimmte Sprachkenntnisse wurde die Sozialhilfe dann an die „Bemühungspflicht“ zur Integration geknüpft.