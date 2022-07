„Misolic hätte sich das schon früher verdient“

Am Finaltag der Generali Open 2022 in Kitzbühel beehrte uns Turnier-Direktor Alex Antonitsch in unserem TV-Studio direkt am Center Court. Im Gespräch mit Michael Fally sinniert er dabei über die Absage der beiden Top-Stars Ruud und Berrettini („Ein leichter Keulenschlag? Es war brutal!“), Dominic Thiem, Filip Misolic, Zukunftspläne fürs Turnier und etwaige „500er-Bestrebungen“.