Unwetter in Tirol: Muren, Felssturz und Brände

Am Donnerstagabend zogen erneut teils heftige Unwetter mit Starkregen, Sturm und Hagel über Tirol: Die Pass-Thurn-Straße zwischen Tirol und Salzburg musste nach Murenabgängen gesperrt werden. In Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) kam es zu einem Felssturz und in Serfaus zu einem Waldbrand nach Blitzschlag. Auch andernorts musste die Feuerwehr ausrücken - etwa im Zillertal, wo Unterführungen überflutet wurden.