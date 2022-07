Land Tirol warnt vor weiteren heftigen Regenfällen

Während die Aufräumarbeiten im Tiroler Stubaital nach den heftigen Regenfällen am Freitag sowie am Montag auf Hochtouren laufen, kündigt sich für den heutigen Donnerstag das nächste Unwetter an. Wie das Land in einer Aussendung mitteilte, „können sich laut den aktuellen Wetterprognosen der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) ab dem Nachmittag erneut Gewitter mit punktuellem Starkregen bilden“.