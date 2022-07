22 Flüchtlinge kauerten in Van: Schlepper gefasst

Wiener Polizisten haben Dienstagabend 22 Flüchtlinge, die in einem Kastenwagen gepfercht waren, befreien können. Den Beamten fiel das Auto mit italienischem Kennzeichen auf. Die Männer am Steuer bzw. am Beifahrersitz wurden nervös, als die Polizisten den Laderaum öffneten. Darin befanden sich indische Staatsbürger im Alter von 17 bis 39 Jahren. Die Schlepper wurden festgenommen.