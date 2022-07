Kirchtagsrauferei: Blaue Gemeindespitze mit dabei?

Man stelle sich einen idyllischen Ort vor, mit einem berühmten Stift am Ufer eines Sees, mit Sinn für schöne Künste und Musik. Jetzt stelle man sich eine zünftige Kirchtagsrauferei vor, wie sie beinahe zum ländlichen Ritual gehört und vermische beides. So weit, so nebensächlich, wären da nicht die Hauptdarsteller.