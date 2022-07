OÖ ermöglicht Schülern Gratis-Impfung gegen Krebs

Weniger emotional aufgeladen als die Corona-Impfung, aber – was die Gesundheitsvorsorge betrifft – nicht minder wichtig ist der Schutz gegen Humane Papilloma Viren (HPV). Diese sind für eine Reihe von Krebserkrankungen verantwortlich. Am weitesten verbreitet ist der Gebärmutterhalskrebs. Er stellt die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen dar. Österreichweit werden jährlich rund 400 Erstdiagnosen gestellt, 50 davon in OÖ.