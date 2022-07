Stärke 7,2: Schweres Beben erschüttert Philippinen

Schwankende Gebäude in Manila

Die Region liegt im Norden der Insel Luzon, 335 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila. Dort wurden mehrere Gebäude evakuiert, darunter auch das Parlament. Die U-Bahn stellte mitten im Frühverkehr ihren Betrieb ein, Augenzeugen berichteten von schwankenden Gebäuden. Staatspräsident Ferdinand Marcos Jr. ordnete die Entsendung von Rettungsteams in die am stärksten betroffenen Regionen an. Marcos selbst wollte sich ebenfalls in das vom Beben getroffene Gebiet begeben. Tsunamiwarnung gab es keine.