Donner segelte bei der Junioren-EM zu Silber

Nach den ersten drei Rennen lag das österreichische Duo in der U 21-Wertung gar nur auf Platz neun. Und musste dann zwei ganze Tage ohne Rennen ausharren. „Der Wind war zu schwach, daher musste immer wieder verschoben werden. Das Warten bei bis zu 38 Grad war wirklich nicht lustig“, sagt die 18-Jährige. „Wir hatten ja auch noch viel vor.“ Am Montag lief‘s für das Duo aber top, da konnten sich Rosa und Sebastian in der U 21 von Platz neun auf zwei verbessern. Und die Silbermedaille mit Rang drei im Abschluss-Race souverän halten: „Wir sind diesmal von Anfang an vorne dabei gewesen, da hat‘s endlich wirklich gut funktioniert.“