Franz Fuchs’ tödlicher Terror: Ein Rückblick

Österreich erschütterte in den 1990er-Jahren eine Briefbombenserie. Unter den ersten schwer verletzten Opfern befand sich unter anderem der damalige Wiener Bürgermeister Helmut Zilk. Einen weiteren traurigen Höhepunkt erreichte der Terror eines vorerst unbekannten Attentäters in der Nacht zum 5. Februar 1995. In Sorge wegen Morddrohungen in den Tagen davor, verließen vier Männer die Roma-Siedlung in Oberwart.