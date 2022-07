„Titanic“-Schurke David Warner (80) gestorben

Nebenrollen und Theater

Warner spielte in „Titanic“ (1997) den Handlanger Spicer Lovejoy. Bereits knapp 20 Jahre zuvor war er Teil der Besatzung eines anderen Films über eines der berühmtesten Schiffsunglücke der Geschichte: „S.O.S. Titanic“ (1979). Geboren 1941 in Manchester, wurde er durch tragende Nebenrollen etwa im Horrorfilm „Das Omen“ (1976) sowie im Disney-Film „Tron“ bekannt. Für seine Rolle in der TV-Miniserie „Masada“ mit Peter O‘Toole gewann Warner einen Emmy. Auch als Theaterschauspieler feierte er Erfolge.