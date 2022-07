Schwerer Unfall auf Brücke: 33 Tote in Kenia

Bei einem schrecklichen Verkehrsunfall sind am Wochenende in Kenia 33 Menschen ums Leben gekommen. Ein Bus prallte auf einer Brücke rund 180 Kilometer nordöstlich von Nairobi frontal in einen Geländewagen und stürzte in einen Fluss, wie die Polizei der Stadt Chuka, am Fuße des Mount Kenya, am Montag bestätigte.