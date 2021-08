Sharon Stone in tiefer Trauer um ihren Neffen

Hollywoodstars trauern mit Stone

Viele Hollywood-Kollegen sprachen Sharon Stone neben dem Posting ihr Beileid aus. „Es tut mir so leid“, zeigte sich Andie MacDowell fassungslos. Leslie Jordan schrieb, dass ihr „Herz gebrochen“ sei: „Ich bin völlig zerstört.“ Auch Debra Messing zeigte ihr Mitgefühl: „Ich kann es nicht glauben. Oh Sharon, es gibt keine Worte, außer dass mir der Verlust deiner ganzen Familie so leid tut. Ich bete während dieser unvorstellbaren Zeit für alle von euch.“