29-Jährige und Exfreund schlugen aufeinander ein

Der Vorfall sorgte am Sonntagabend gegen 21 Uhr für einen Polizeieinsatz: In einem Wohnhaus in der Gemeinde Reißeck, im Bezirk Spittal, beschimpften sich die beiden nicht nur, sondern schlugen auch gegenseitig aufeinander ein. Beide wurden dabei verletzt, auf eine medizinische Versorgung verzichteten aber beide. „Gegen beide Beteiligten wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen“, berichtet die Polizeiinspektion Obervellach. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, werden die Frau und der Mann angezeigt.