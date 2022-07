Auch Ofner und Melzer im Kitzbühel-Hauptbewerb

Österreich ist im Einzel-Hauptbewerb des am Montag beginnenden Generali Open in Kitzbühel mit fünf Spielern vertreten. Am Sonntag komplettierten die Qualifikanten Sebastian Ofner und Gerald Melzer mit Zweitrunden-Siegen in der Ausscheidung das ÖTV-Quintett. Bereits zuvor waren Dominic Thiem sowie die mit Wildcards versehenen Jurij Rodionov und Filip Misolic fix gewesen.