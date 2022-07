6965 Neuinfektionen - aber morgen Nachmeldungen

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 6965 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Vor einer Woche waren es 10.345 neue Fälle. Allerdings wurde aufgrund eines „regulären Wartungsfensters“, wie es heißt, eine niedrigere Anzahl an Neuinfektionen ausgewiesen, Nachmeldungen fließen in die Montagszahlen ein. Bislang starben österreichweit 18.999 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren.